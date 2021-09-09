Konya'da babası öldürülen Ayşe: Ablam da azmettirici olarak yargılansın

Konya'da babası öldürülen Ayşe: Ablam da azmettirici olarak yargılansın

Dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer'in evi terk etmesi üzerine babası İbrahim Özer'i öldüren Turgay Koç'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya İbrahim Özer'in kızı Ayşe tanık olarak katıldı.

28 Eylül 2020'de Konya Çumra'ya bağlı Okçu Mahallesi'nde yaşayan Turgay Koç ile dini nikahlı eşi Hatice Özer arasında tartışma çıktı.

Hatice Özer tartışma üzerine evi terk edip ailesinin yanına yerleşirken, Turgay Koç barışma umuduyla baba İbrahim Özer'in evine gitti.

TÜFEKLE EŞİNİN BABASINI ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, İbrahim Özer kızının eve dönmesini istemedi. Bunun üzerine İbrahim Özer ile Turgay Koç arasında tartışma çıktı. Turgay Koç, tüfekle İbrahim Özer'i vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Özer, yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Turgay Koç da tutuklandı. Turgay Koç'un cinayetten bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi. Turgay Koç'un, 'kasten öldürme' suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu Koç, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılırken, taraf avukatları ve öldürülen İbrahim Özer’in eşi Nefiye Özer ile kızı Ayşe Özer salonda hazır bulundu.

"TELEFONDAN SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Duruşmaya katılan Nefiye Özer, Turgay Koç'tan şikayetçi olduğunu belirterek "Maktul İbrahim Özer eşim, Hatice Özer kızım. Eşimle küs olduğum için bir süredir oğlumun yanında kalıyordum. Olayı görmedim. Tüfeğin sesiyle dışarı çıktım. Eşimin öldüğü yer ile kızımın bulunduğu ev arasında 2-3 dakikalık yürüme mesafesi vardı. Eşim Turgay'ı sürekli rahatsız ettiği için numarasını dahi engellemişti. Turgay Koç'tan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum." dedi.

"ABLAM DA AZMETTİRİCİ OLARAK YARGILANSIN"

Tanık olarak duruşmaya katılan Özer'in kızı Ayşe Özer, ablası Hatice Özer'in de azmettirici olarak yargılanmasını talep etti. Ayşe Özer, şunları söyledi:

"Turgay, ablam Hatice Özer'in dini nikahlı eşiydi ve birlikte yaşıyorlardı. Olaydan 15 gün önce ayrıldılar. Sürekli benden yardım istiyordu. Onu bir kere karakoldan alıp babamın evine götürdüm. Olay günü, işte çalışıyordum. Olaya şahit olmadım. Burada ablam Hatice'nin de azmettirici olarak yargılanmasını istiyorum.

"İKİ AY SONRA BAŞKASIYLA EVLENDİ"

Çünkü olaydan iki ay sonra başkasıyla evlendi. Babam Hatice'ye hep 'Sen benim kızımsın, istersen kalırsın, istersen de eşine dönersin. Karar senin' diyordu. Ablama, eşine geri dönmemesi için bir şey söylemedi."

KATİL TAHLİYE TALEP ETTİ

Turgay Koç da savunmasında, tanık ve müştekinin anlatımlarını kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.