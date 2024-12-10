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İHA

Konya'da saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede yaşayan ve bunalıma giren G.K., dairenin balkonunda bulunan camları kırarak sokağa fırlatmaya başladı.

POLİSE DİRENDİ, CAMLARI KIRIP SOKAĞA FIRLATTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmana girmeye çalışan ekiplere tepki gösteren G.K., bir süre polise direnerek cam ve plastik parçaları kırmaya devam etti.

Polis ekipleri bir süre sonra, önce apartmana, ardından G.K.'nin bulunduğu dairenin kapısını açarak içeriye girdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerince ikna edilen G.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından daireden çıkartılarak hazırda bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kollarında ve vücudunda kesiler olan G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.