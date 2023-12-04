Konya'da can yakan olay! 1,5 yaşındaki çocuğun parmağı koptu Bir alışveriş merkezinde 1,5 yaşındaki çocuğun yürüyen merdivene elinin sıkışması sonucu kopan 2 parmağı, yaklaşık 9 saat süren ameliyatın ardından yerine dikildi.

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İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde ailesiyle bir alışveriş merkezine giden 1,5 yaşındaki M.A.T., yürüyen merdivenlerden düştü.

Ailesinin yardım çığlıklarında bulunduğu çocuk, düştüğü merdivende sıkıştı ve 4 parmağı zarar gördü.

Küçük çocuğun 2 parmağı koparak merdivene düşerken, 2 parmağı da kopma derecesine geldi.

Sağlık görevlilerinin gelmesiyle ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 saatlik ameliyatla parmakları dikildi

Daha sonra 1.5 yaşındaki M.A.T., Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. NEÜ Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahisi'nde yapılan muayenesinin ardından 1.5 yaşındaki M.A.T.'nin, yaklaşık 9 saatlik bir ameliyatın ardından kopan 2 parmağı yerine dikildi.

"Mikrocerrahi yöntemlerle yerine diktik

1.5 yaşındaki M.A.T.’nin parmaklarını uzun süren ameliyatın ardından yerine diken Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı, “Cumartesi günü gece elim bir kaza sonrası bizim acilimize gelen hastayı hızlı bir şekilde ameliyathaneye transfer ettik. Yaklaşık 8-9 saatlik bir uğraş sonrasında 2 parmağı da mikrocerrahi yöntemlerle yerine diktik. İkisi tamamen kopmuştu. İki tanesi de ufak bir bağlantıyla duruyordu.

Şimdi serviste, takibimizde tabii yaşı çok ufak 1 buçuk yaşında, öyle olunca mikrocerrahi daha zor oluyor. Tabii şimdi servisimizde takip ediyoruz. İnşallah, yaklaşık 18 günlük hastanede bir kalış süreci olacak. Eğer her şey uygun giderse evine göndeririz.” dedi.

"Sğalığı yerinde, takibini yapıyoruz"

Prof. Dr. Mehmet Dadacı, “Buradaki en önemli şey mikrocerrahiyi yapan bir merkezi hastaneye sevk edilmesi. Ereğli'den de Konyamızın en büyük hastanelerinden biri olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bizim hem ekibimiz hem de tecrübemiz yeterli. Çocuk olması tabii ki çok büyük dezavantaj ve 1 buçuk yaşında bir çocuk.

Kopan parmakları öyle olunca da tecrübeli bir ekiple, elimizden geldiği kadar tedavi etmeye çalıştık. Şimdi de sağlığı, sıhhati iyi. Serviste takibimizi yapıyoruz. Eskisi gibi olmaz parmakları ama mümkün olduğu kadar sonrasında da iyi bir fizik tedavi alarak eskiye ne kadar yaklaşırsak o kadar avantaj diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)