Konya'da çarşaf giyerek kezzaplı saldırıda bulunan fail erkek çıktı Konya'da dükkanının önünde kezzaplı saldırıya uğrayan bir vatandaş ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise kadın kılığına giren bir erkek olduğu ortaya çıktı.

DHA

Geçtiğimiz günlerde Konya’nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde, okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Ayakkabı işletmecisi olarak çalışan Selahaddin Ökçesiz (42), dükkanı önündeyken bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.

Selahaddin Ökçesiz çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı.

Dükkanının önündeyken kezzaplı saldırıya uğradı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası ve KGYS kamera kayıtlarını adım adım inceleyen polis, toplamda 242 kameradan 1650 saatlik görüntüyü mercek altına aldı.

Şahsın, olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği alana gelerek çevrede keşif yaptığı tespit edildi. Gözüne kestirdiği bir umumi tuvalete sırt çantasıyla girdiği, ardından kadın kılığında elinde bir kapla tuvaletten çıktığı, ardından saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Çarşaf giyerek kamufle olmaya çalıştı

Çevredekilerin kovalamasına rağmen kaçmayı başaran şüpheli, tekrar tuvalete giderek üzerini değiştirdi.

Sonrasında topla taşıma aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Daha sonra şüphelinin EDS kameralarından tespit edilmemek için kendi aracını kullanmadığı öğrenildi.

Kadın kılığına girip Selahaddin Ökçesiz’in yüzüne kezzap atarak ağır yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine neden olan kişinin, 1972 doğumlu Mehmet Coşgun olduğu tespit edildi.

Saldırgan tespit edildi: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu belirlendi

Zeki Dursun'un haberine göre; mağdur ve saldırgan arasında uzun zamandır alacak verecek mevzusundan husumet olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Hüyük ilçesinin Köşk Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.