İHA
Konya'nın Karatay ilçesinde psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı.
Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız 3. katın balkonuna inmek istedi.
4. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ
Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU BELİRTİLDİ
Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitedi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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