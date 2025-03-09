İHA

Konya'nın Karatay ilçesinde psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı.

Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız 3. katın balkonuna inmek istedi.

4. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitedi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor