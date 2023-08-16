Konya'da çiftçi tarlasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü Ereğli'de bakım için gittiği tarlasından dönmeyen çiftçi Ahmet Tuzcu’nun, av tüfeğiyle başından ve sırtından vurulmuş cesedi bulundu.

DHA

Konya'nın Ereğli ilçesi Adabağ Mahallesi Akgöl mevkisinde gece saatlerinde ayçiçeği tarlasındaki sulama hortumlarına bakım yapmaya giden evli ve 3 çocuk babası Ahmet Tuzcu, eve dönmedi.

Bölgeye giden yakınları ile muhtar Musa Bayram, bugün saat 14.00 sıralarında Ahmet Tuzcu’nun tarlada cansız bedeniyle karşılaştı.

Başından ve sırtından vurulduğu belirlendi

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ahmet Tuzcu’nun ilk belirlemelere göre av tüfeğiyle başından ve sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Ahmet Tuzcu’nun cesedi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.