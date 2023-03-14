Konya'da cinnet getiren genç, annesini bıçakladı Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Samet Ş., annesini bıçakladı. Bıçakla yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunurken, Samet Ş. gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dehşet anları yaşandı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Tekerler Sokak'ta üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Samet Ş., annesi Fatma Ş. (57) ile tartışmaya başladı.

Annesini bıçakla yaraladı

Tartışma sonrası cinnet getiren Samet Ş., annesini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gözaltına alındı

Annesini bıçakladıktan sonra kendisini eve kilitleyen Samet Ş., polis ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak gözaltına alındı.

Annenin durumu kritik

Elinden ve karın bölgesinden ağır yaralanan Fatma Ş., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.