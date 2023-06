Konya'da çökertilen çetenin bastonlu lideri görenleri hayrete düşürdü Konya'nın Ereğli ilçesinde vatandaşların ev ve iş yerlerini gasp eden suç örgütü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Bastonuyla adliyeye sevk edilen çetenin lideri olduğu ileri sürülen 82 yaşındaki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, çete liderinin torunu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Konya Ereğli'de birçok vatandaşın evlerini ve iş yerlerini hukuksuzca ele geçiren, 'Canpolatlar' olarak bilinen suç örgütüne Konya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda Ereğli ve Karapınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

82 yaşındaki çete lideri, oğulları ve torunu gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda; 82 yaşındaki Neşet C., oğulları Ekrem C. (52), Tahsin C. (47), torunları Ahmet C. (22), ve S.C. (17) gözaltına alındı.

Nitelikli yağma suçundan haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye bastonuyla götürüldü

Çetenin en büyüğü ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen ve bastonuyla adliyeye götürülen Neşet C., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, çete liderinin torunu olduğu öğrenilen Ahmet C. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.