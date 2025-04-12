Konya'da doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler

AA & Ensonhaber

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Üniversite yönetimi, söz konusu iddiaların kamuoyunda oluşturduğu hassasiyet ve kurumun etik değerlerine verdiği önem doğrultusunda, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Üniversitenin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli bazı sağlık personeline ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili olarak üniversitemiz tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı ve tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi adına, adı geçen personeller geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır.

Açıklamada ayrıca, sürecin hukuki ve idari açıdan titizlikle takip edileceği vurgulanarak, üniversitenin sağlık hizmetlerinde etik kuralların tavizsiz şekilde uygulanmasına büyük önem verdiği belirtildi.

Kurum, soruşturma sonuçlanana dek kamuoyunun sağduyulu davranması çağrısında bulunurken, olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atılacağının altını çizdi.