Konya'da drift yapan 68 sürücüye 3 milyon lira ceza

AA & Ensonhaber

Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında şehir genelinde drift yapan araçları hedef alan kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

68 SÜRÜCÜYE 3 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA

Yapılan denetimler sonucunda, 68 araç sürücüsüne toplamda 3 milyon 154 bin 656 lira para cezası kesildi. Trafik güvenliğini ihlal ederek hem kendi hayatlarını hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan sürücülerinin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Bunun yanı sıra, bu araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilip, otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, trafikte agresif sürüş sergileyen ve kamu düzenini bozan kişilere karşı mücadeleye devam edeceklerini ve denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.