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    Konya'da 'Düzelicez inşallah' etiketli arabadan kaçak alkol çıktı

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda arkasında 'Düzelicez inşallah be' etiketi olan aracın bagajında 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.
    • 02.07.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 12:48
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    Konya'da 'Düzelicez inşallah' etiketli arabadan kaçak alkol çıktı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin denetimleri sürerken, Konya'daki polis ekipleri kaçak alkol denetimi yaptı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın önüne geçilmesi ve devletin vergi kayıplarının önlenmesi adına yürüttüğü çalışmalarını sürdürdü.

    Ekipler, kaçak içki bulunduğu değerlendirilen 4 aracı şehir merkezinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak durdurarak arama yaptı.

    "Düzelicez inşallah be"

    Yapılan aramalarda araçlarda koli içerisinde piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan toplam 200 şişe farklı markalarda kaçak içki ele geçirildi. Arama yapılan araçların birinin arka camındaki "Düzelicez İnşallah be" yazısı dikkat çekti.

    5 kişinin işlemi sürüyor

    Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Konya'da 'Düzelicez inşallah' etiketli arabadan kaçak alkol çıktı VİDEO


    Konya da Düzelicez inşallah etiketli arabadan kaçak alkol çıktı #1

    Konya da Düzelicez inşallah etiketli arabadan kaçak alkol çıktı #2

    Konya da Düzelicez inşallah etiketli arabadan kaçak alkol çıktı #3

    Konya da Düzelicez inşallah etiketli arabadan kaçak alkol çıktı #4


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