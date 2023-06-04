Konya'da ekiplerin tüm uyarılarına rağmen kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi Ekiplerin trafikte uyarılarına uymayan sürücüler Konya'da art arda kazalara sebep oldu. İki farklı kazada da sürücüler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Yurdun her noktasında trafik polisi ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artarken Konya Emniyet Müdürlüğü trafik kuralı ihlallerinin önüne geçmek, için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler trafik kazalarını en aza indirmek için birçok proje ve denetimlerle vatandaşları bilgilendirmek adına uğraş veriyor.

Tüm çabalara rağmen maalesef kural ihlalleri neticesinde kazalar olmaya devam ediyor.

Dönüş yasağına ihlala kazayı beraberinde getirdi

Zeki Dursun'un haberine göre Konya'da ilk kaza akşam üzeri saat 18.00 sıralarında Selçuklu İlçesi Ankara Caddesi Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi.

Sola dönüşün yasak olduğunu belirten trafik işaret ve levhalarına rağmen S.A'nın sola dönüş yasağını ihlal ederek karşı şeride geçti.

Uyarılara rağmen sola aniden dönüş yapan binek araç karşı şeritten gelen araçla çarpıştı.

O anlar kaydedildi

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

1 kişi yaralandı

Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Diğer kaza yine akşam üzeri aynı saatlerde Demiryolu Caddesi YHT Altgeçidi’nde yaşandı.

S.E idaresindeki otomobil alt geçite geldiği esnada aşırı hızın etkisiyle virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Demir korkuluklara çarpan araç takla atarak devrildi.

Kazada can kaybı yaşanmazken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından polis ekiplerinin çalışmalarıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.