Konya'da eşini öldüren katilin cezası belli oldu 36 yaşındaki eşi Fadim Süner'i tabancayla vurup öldürdükten sonra cesedini evin bodrumuna saklayan ve son savunmasında da cinayeti kızının işlediğini öne süren Bayram Süner'e indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

DHA

Konya'nın Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde Bayram Süner, tartıştığı 3 çocuğunun annesi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürüp, cesedi evin bodrumuna sakladı.

Cinayetin ardından, traktörüyle tarlasına gidip bir süre çalışan Bayram Süner'in, tekrar eve dönüp, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek, iş yeri müdüründen güvenlik kameralarına bakmak istedi.

İş yeri müdürünün ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdiği öğrenildi.

Müdür jandarmaya haber verdi

Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü, jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine giden jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Bayram Süner, tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında Bayram Süner'in evlilikleri süresince Fadim Süner'e psikolojik baskı uyguladığını belirtti.

Savcı müebbet istedi

Bayram Süner'in evlilikleri sırasında eşine baskı yaptığına dair tanık beyanları da göz önüne alındığında, bu yöndeki savunmasına itibar edilemeyeceğinden haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağına yer verildi.

Bayram Süner hakkında, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet'ten 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi.

"Tek suçum silahı saklamak"

Tutuklu Süner'in, yargılanmasına devam edildi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen son duruşmaya tutuklu Bayram Süner ile Fadim Süner'in annesi Fadimana Şahin, babası Ramazan Şahin, kızı Melisa Sena Yaylacı ve taraf avukatları katıldı.

"Eşimi kızım Melisa Sena öldürdü"

Bayram Süner, son savunmasında da daha önce olduğu gibi kızını suçlayarak, "Eşimi kızım Melisa Sena öldürdü. Tek suçum silahı saklamaktır. Yüce adalete sığınıyorum" dedi.

Bayram Süner'in, yargılama sürecindeki ifadesinde, cinayeti kızı Melisa Sena Yaylacı'nın işlediğini öne sürmesiyle ilgili 19 Ekim'de yapılan duruşmadaki savcının mütaalasında, 'Her ne kadar sanık, yargılama sırasında kızı olan Melisa'nın maktulü öldürdüğünü beyan etmişse de sanığın soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca müdafi huzurunda alınan savunmasında, kendisini aldatması nedeniyle maktulü öldürdüğünü ikrar ettiği' belirtildi.

Ömür boyu müebbet aldı

Mahkeme heyeti, Bayram Süner'e 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)