Konya'da eşini öldüren zanlı cinayetin kıskançlık nedeniyle yaşandığını ileri sürdü Kızının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren Yılmaz Gürpe, yargılandığı davada, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Çiftin kızları J.G. ise annesinin babasını hiç aldatmadığını, tam tersi babasının onu aldattığını söyledi.

DHA

Konya'nın Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde Antalya'da oturan ve turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, caddede kızıyla yürüyen 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Ebru Gürpe'ye tabancayla 2 el ateş etti.

Ebru Gürpe yere yığılırken, Yılmaz Gürpe ise kızını geldiği otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Gürpe, kurtarılamadı.

Teslim oldu

'Yaralama' ve 'Hırsızlık' suçlarından kaydı olan Yılmaz Gürpe, polisi arayıp teslim olacağını belirterek adresi verdi.

Topraklık Caddesi'ndeki evinde, suç aleti tabancayla gözaltına alınan Yılmaz Gürpe tutuklandı.

Yargılanmasına başlandı

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Yılmaz Gürpe’nin yargılanmasına başlandı.

Gürpe, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken; taraf avukatları, öldürülen Ebru Gürpe'nin 13 yaşındaki kızı J.G. ve aynı adı taşıyan annesi Jale Gürpe ise salonda hazır bulundu.

"Hayatında biri olduğunu söyledi"

Yılmaz Gürpe, mahkemedeki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, şunları söyledi:

Poliste verdiğim ifadeler doğru değil. Ben Antalya'da çalışıyorken eşim, benimle ve çocuklarla hiç ilgilenmiyordu. Evimde uyuşturucu yakaladım. Bu sebepten eşimle sürekli tartışıyorduk. Daha sonra akrabalar bizim aramızı bozmaya başladılar. Bir gün eve geldiğimde eşimin evden ayrılmış olduğunu gördüm. Eşimi aradım, eve dönmesini istedim. Eşim ise artık beni istemediğini, hayatında başka biri olduğunu söyledi. Eşimle barışmak için aracılar gönderdim ama olmadı.

"Çok pişmanım"

Olay günü eşini vurduktan sonra kendine de ateş edeceğini belirten Gürpe şöyle devam etti:

Eşimin Konya'ya geldiğini öğrendim. Ben de onun yanına geldim. Eşimin yanına konuşmak için yalnız gittim. Eşime yalvardım. Eşim bana 'Başkasını seviyorum. Sana dönmeyeceğim' dedi. Kızım ve oğlum bana Antalya'da yaşarken eşimin eve başka erkeklerle girdiklerini söylediler. Olay günü ise bir araç kiralamıştım. Eşim beni görünce hakaret ve küfretti. Sonra bacağına 1 el ateş ettim, daha sonra ise 1 el daha ateş ettim. Orada kendime de sıkacaktım ama kızım olduğu için yapmadım. Olanlar nedeniyle çok pişmanım.

"Kızım onu hiç aldatmadı"

Ebru Gürpe'nin annesi Jale Gürpe ise "Söylediklerinin tamamı yalan, kızım onu hiç aldatmadı. O, 2 yıl önce kızımı aldattı, büyükleri olarak biz barıştırmıştık" dedi.

Çiftin kızları J.G. de annesinin babasını hiç aldatmadığını ancak tam tersi babasının, annesini aldattığını söyledi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"Başka annelerin yüreği yanmasın"

Duruşmanın ardından adliye binası önünde açıklama yapan Jale Gürpe şöyle konuştu:

Önce Allah'a sonra adalete güveniyorum. Hak ettiği cezayı alsın. Benim kızımın bir suçu yok. Suçsuz günahsız. Bir de kızımın iffetiyle oynuyorlar. Ölmüş bir kadının iffetiyle oynamasınlar. Benim kızım oruçlu öldü. Beş vakit namazındaydı. 17 senede 3 evlat verdi ona. Benim 3 torunumu öksüz bıraktı. Benim kızım öldü, başka kızlar ölmesin. Benim gibi başka analar ağlamasın. Antidepresan ilaçlarıyla ayakta duruyorum. Başka anneler ağlamasın. Ben ağlıyorum, başka annelerin yüreği yanmasın.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)