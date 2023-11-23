Konya'da evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu Konya'da ailesinden ayrı yaşayan kadın, evde doğum yaptıktan sonra bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi.

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İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir sitede ailesinden ayrı arkadaşlarıyla birlikte yaşayan fabrika işçisi olduğu öğrenilen 32 yaşındaki H.A., evde tek başına doğum yaptı.

H.A.'dan haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenleri bulundu

Polis ekipleri tarafından dairenin kapısının açılmasının ardından H.A. ve yeni doğan bebeği hareketsiz olarak ayrı odalarda bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başladıldı

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından H.A. ve bebeği otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne ve bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)