Konya'da galericinin dikkati takdir topladı: Yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu

Konya Galericiler Sitesinde iki gün önce yaşanan olayda, 70 yaşındaki F.D. isimli vatandaş, "damadım adına aracı satmak istiyorum, damadıma ev alacağım" diyerek 30 yılı aşkın süredir galericilik yapan Ahmet Muhammet Yataman'ın iş yerine geldi.

Yaşlı adam, noterin kapanmasına az bir süre kala, aceleyle aracını satmak istedi.

YAŞLI ADAMIN TAVIRLARINDAN ŞÜPHELENDİLER

Yaşlı adamın tedirgin tavırları ve telefonda kendini ‘damat' olarak tanıtan şahsın konuşmaları, Yataman'ı ve çalışma arkadaşını şüphelendirdi.

Yataman, her zaman müşterilerine ‘Neden aracınızı satıyorsunuz' diye sorduklarını belirterek, yaşlı adamın gergin tavırlarından şüphelendiğini söyledi.

"İNSAN DAMADINI TELEFONUNA 'DAMADIM' YA DA 'OĞLUM' DİYE KAYDEDER"

Yataman, şöyle dedi:

Mesleki tecrübe diyebileceğimiz bir konuda, biz müşterilerimize şunu sorarız. ‘Aracını neden satıyorsun?' diye sorarız. Yani aracından mı memnun değil, takas mı etmek istiyor, paraya mı ihtiyacı var falan diye. Amca bize paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. ‘Hayır olsun inşallah' falan dedik. ‘Damadıma ev alıyorum evladım' dedi. Bizim için gayet makul bir sebep. İnsanların satmak için de almak için de bir sebepleri illaki var. ‘Peki amca' dedik. Noterin kapanmasına 10 dakika var. Pazarlığı da bana telefonda damadım dediği kişiyle yaptırdı, benimle de ciddi ciddi pazarlık etti arkadaş.



Fakat telefonu elime aldığımda telefonda numara vardı, yani bir numara gözüküyor. ‘Bu damadınız mı' diye sordum, 'evet damadım' dedi. İnsan damadını telefonuna 'damadım' ya da 'oğlum' diye kaydeder. Orada şöyle bir işkillendim. Bir de son dakikaya kalan işlerde bazen böyle şeyler olabiliyor.

"O ARADA AMCANIN STRESİNİN DEVAM ETTİĞİ ARKADAŞIM DA GÖRMÜŞ"

Satış işlemlerini tamamlamak için yaşlı vatandaşı da alarak notere giden çalışma arkadaşının bu sırada kendisine, whatsapp üzerinden mesaj yoluyla ‘amca da gerginlik' var diye yazmasının şüphelerini daha da arttırdığını anlatan Yataman, "Notere de çalışma arkadaşım gitti amcayla beraber. Aynı anda tabii EFT'sini geçiyoruz, parasını ödüyoruz ve ondan da aynı zamanda satışını alıyoruz. O arada amcanın stresinin devam ettiğini arkadaşım da görmüş. Bana mesaj attı, ‘Abi amca da bir stres var' dedi. Daha önce de böyle bir vaka başımıza gelmişti. Bir akademisyen bayan geçen yıl onunla da böyle bir olayımız olmuştu. Onu da kurtarmak nasip olmuştu bize. Çalışma arkadaşım geçen yılki vakaya benzer bir durum olabilir abi dedi, beni uyardı. Ben de fark ettim dedim" ifadelerini kullandı.

"ŞAHIS 'PARAYI 50 BİN TL EKSİK GÖNDER, NOTERİ BİTİRELİM' DEDİ"

Telefonda kendini damat olarak tanıtan şahsın paranın hemen havale edilmesi için de ısrarcı olduğunu anlatan Yataman "Kendini damat olarak tanıtan şahıs, 'parayı 50 bin TL eksik gönder, noteri bitirelim, vakit geçiyor, arabada bir kusur çıkarsa 50 binden düşersin zaten' dedi. Bu da zaten şüphelendirici bir unsurdu. Bir, amcanın telefonunda damadı olarak kayıtlı olmayışı, iki, bunu söylemiş olması şüphelerimizi arttırdı. Amca da 70 yaşında bir amca. Üzerinde bir stres var, elinde kolunda bir titremeler vardı amcanın" şeklinde konuştu.

"'BU SENİN DAMADIN MI' DİYORUM KISIK TONDA, AMCA BANA KAŞ AKLDIRDI, OTUR AMCA DEDİM"

Satış işlemleri tamamlandıktan sonra telefondaki şahsın, 'Babacığım, aracını sattığın kişinin elini sık, özel eşyalarını arabadan al, seni yolun ağzından aldıracağım' şeklinde konuşmasının onu harekete geçirdiğini söyleyen Ahmet Muhammet Yataman, "Tabii o da duyuyor telefonda, sürekli telefonu açık tutuyor amca da. 'Bu senin damadın mı' diyorum kısık bir tonda, amca bana kaş kaldırdı, otur amca dedim. 'Bu senin ne oğlun, ne damadın. Bana her şeyi açıkça söyle, gerçekleri söyle' dedim. Yavrum, 'Beni dolandırıyorlarmış. Ben polisle de şu anda işbirliği yapıyorum. Bu arkadaşlar polis' dedi. O da oradan bağırıyor, 'Babacığım, babacığım her şeyi anlatma. Lütfen babacığım, anlatma, çabuk oradan çık. Arkadaşım, babamı gereksiz yere oyalama böyle' diye telkinde bulunuyor. Telefonu elime aldım, bir saniye dedim, amcaya bir su ikram edeceğiz diye bu dolandırıcıyı oyalıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"POLİS ÇAĞIRDIK, GERÇEK AİLESİNE ULAŞTIK"

Telefondaki şahsın ısrarları üzerine yaşlı adamın elinden telefonu aldığını anlatan Yataman, şöyle konuştu: