Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'ndeki Manas Baraj Göleti'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CESEDİNİ BULDU

Gölete dalış yapan ekipler, 16 yaşındaki Muhammet Aslan'ın cesedine ulaştı. Aslan'ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aslan’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.