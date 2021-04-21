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    Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

    Baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 07:04
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    Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'ndeki Manas Baraj Göleti'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER CESEDİNİ BULDU

    Gölete dalış yapan ekipler, 16 yaşındaki Muhammet Aslan'ın cesedine ulaştı. Aslan'ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Aslan’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Konya da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu #1

    Konya da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu #2

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