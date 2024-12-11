Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Susuz Mahallesi yolunda, Susuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali G.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Cezmi T. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yol kenarına devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada muhtar Mehmet Ali G. yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hafif şekilde yaralanan Mehmet Ali G., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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