Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 yaralı
İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Susuz Mahallesi yolunda, Susuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali G.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Cezmi T. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yol kenarına devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada muhtar Mehmet Ali G. yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif şekilde yaralanan Mehmet Ali G., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor