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Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 yaralı Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.