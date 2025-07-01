Konya’da hastadan ameliyat için para talep eden doktor tutuklandı

27 Haziran Cuma günü Konya Numune Hastanesi’ne başvuran M.A., muayene sonrası ameliyata alınması gerektiğini öğrendi. Ameliyatı gerçekleştirecek olan Dr. Bülent Uysal, lazer cihazının özel bir hastaneden temin edileceğini ve bunun için 20 bin TL gerektiğini belirtti. Taraflar 17 bin TL’ye anlaşmaya vardı.

NAKİT TALEBİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Ameliyat dün hastanede başarıyla gerçekleştirildi. Ancak hasta yakınları, ödemeyi hastane veznesinden yapacaklarını bildirdiklerinde, iddiaya göre Dr. Uysal parayı elden, nakit olarak istedi. Bu durum üzerine hasta yakınları, konuyu hastane yönetimine bildirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, TUTUKLANDI

Durumdan haberdar edilen polis ekipleri, seri numaraları önceden alınmış 17 bin TL’yi hasta yakınları aracılığıyla doktora teslim ettikleri sırada operasyon düzenledi. Dr. Uysal, parayı alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Konya İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Dr. Bülent Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.