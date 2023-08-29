Konya'da hastane otoparkında drift yapan magandaya 37 bin TL ceza kesildi Konya’da hastane otoparkında drift yapan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetinin daha önceden iptal edildiği tespit edilen şahsa 37 bin 594 lira para cezası uygulandı.

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ensonhaber.com

Konya'da bir trafik magandasının yaptıkları pes dedirtti.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Huzurlu ve Güvenli Trafik” ilkesi doğrultusunda gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek hastane otoparkında drift yapan sürücüyü yakaladı.

Ehliyetinin daha önceden iptal edildiği ortaya çıktı

Trafik ekipleri, drif yapan sürücünün ehliyetinin daha önceden iptal edildiğini tespit etti.

Sürücü E.H.A.’ya; (19) Drift Yapmak, Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanmak, Saygısızca Araç Kullanmak ve Sigortasız Araç Kullanmak suçlarından toplamda 37 bin 594 TL para cezası uygulandı.

Bu sefer de hastane otoparkında yaptı

Ayrıca sürücü E.H.A., Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların huzur ortamını bozan magandalara göz açtırılmayacağı ifade edildi.