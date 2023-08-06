Konya'da iğrenç olay: Engelli adama cinsel saldırıda bulundu Fiziksel engelli bir adam, komşularının cinsel saldırısına maruz kaldı. Fotoğraflardan tespit edilen sapık komşu, tutuklandı.

DHA

Günün iğrenç haberi Konya’dan geldi…

Geçirdiği hastalık nedeniyle fiziksel engelli olan F.N. (35) adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonuna baktı.

Ağabey, inceleme sırasında son silinenler dosyasında komşuları İ.M.'nin (40) kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait fotoğrafları gördü.

Evinde yakalandı

Bunun üzerine F.N.'nin ağabeyi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İ.M., evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İtiraf etti: Neden yaptığımı bilmiyorum

Önce olayı inkar eden İ.M., daha sonra suçunu itiraf etti.

İ.M., nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, “Neden yaptığımı, nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde yaptığım bir durum değil. Olay nedeniyle çok pişmanım.” dedi.

Sapık komşu, 'kendini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.