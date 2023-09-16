Konya’da inşaattan düşen işçi öldü: Yakın zamanda kızının düğünü olacaktı Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesi Hacı Mutahir Mahallesi Beyba Sokak’ta bir apartman inşaatında üzücü bir olay yaşandı.

İnşaatta çalışan işçilerden Ramazan Uysal, 8. kattan aşağıya düştü.

İnşaattakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Uysal’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kızına düğün yapmak için hazırlanıyordu

Ramazan Uysal’ın 3 kız babası olduğu ve yakında kızlarından birisinin düğününün olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)