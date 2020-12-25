Konya'da iş arkadaşı tarafından darbedilince işinden oldu

Öğle yemeğinin salçalı olmasını istemesi üzerine mağaza müdür yardımcısı tarafından darbedildiğini öne süren kasiyerin işine son verildi.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde bulunan bir markette kasiyer olarak çalışan H.Ş., yaptırılacak öğle yemeğinin salçalı yapılması yönünde fikrini söyledi.

Bunun üzerine marketin sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan D. de iddiaya göre kasada müşteri varken H.Ş,.'ye hareket içeren sözler söyledi.

ÖNCE DARBEDİLDİ SONRA İŞİNDEN OLDU

Müşteri gittikten sonra kasa bölümüne gelen Oğuzhan D., H.Ş.’ye saldırdı. Olayın ardından marketin sorumlu müdürü, iki çalışan hakkında tutanak tutup, istifa dilekçelerini imzalattı.

İlk olarak Oğuzhan D.'nin birkaç gün sonra da H.Ş.'nin iş akidine son verildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı olayın ardından polis merkezine gidip Oğuzhan D. hakkında şikayetçi olan H.Ş., ifadesinde ''Ben yemeği salçalı yaptıralım, dedim. Oğuzhan ise bana ve diğer kasiyer arkadaşıma, ‘Yemek işini bana bırakın, karışmayın, kesin çenenizi’ dedi. Bu arada kasada müşteri alıyordum. Ben de şaka amaçlı ‘yolarım seni’ dedim. Müşteri kasadayken bana ‘seninle görüşeceğiz’ dedi ve gitti.'' dedi.

"HAKARETLER YAĞDIRIP, YÜZÜME YUMRUK ATTI"

Olay anını anlatan H.Ş., ''Oğuzhan bana, ‘Sen buraya gel. Aşağıya in sana ne olacağını göstereceğim’ dedi. ‘Sen kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşuyorsun’ dedim. Elleri ile başımı geriye doğru itti. Yüzüme yumruk attı. Karnıma ve sol baldırıma doğrudan tekme attı. Çenemden tutmaya çalıştı. Kasiyer arkadaşımda sakin olun diye bizi ayırmaya çalıştı. Mağaza sorumlusu Oğuzhan’ı yanına çağırdı ve neler olduğunu sordu. Oğuzhan küfrederek yanımıza geldi. Tekrar tekme ve yumruk ile bana vurdu. Daha fazla darbe almamak için kendimi savundum.” diye konuştu.