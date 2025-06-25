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Konya’da iş yerinde yangın paniği

İş yerinde müşterilerin bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA İHA
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Konya’da iş yerinde yangın paniği

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan kırtasiye, züccaciye, hırdavat, oyuncak gibi çeşitli ürünlerin satıldığı bir dükkanda akşam saatlerinde yangın çıktı. 

Yangının, iş yerinde müşterilerin bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenildi.

CADDE TRAFİK AKIŞINA KAPATILDI

Alevleri söndürmek için iş yeri çalışanlarının çabasının yetersiz kalması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafik akışına kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ YAPILACAK İNCELEME SONRASI NETLİK KAZANACAK

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı belirtilirken, tahkikat sürüyor.

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