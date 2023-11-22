Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 4 kişi can verdi Konya'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Konya'da feci kaza...

Akören'den Yalıhüyük istikametine seyreden Emre Ç. yönetimindeki otomobil, ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi can verdi

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.