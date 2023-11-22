Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 4 kişi can verdi

AA & Ensonhaber
Konya'da feci kaza...
Akören'den Yalıhüyük istikametine seyreden Emre Ç. yönetimindeki otomobil, ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki kamyona çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
4 kişi can verdi
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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