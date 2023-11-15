Konya'da kamyonet sürücüsü direksiyonda ölü bulundu Konya'da direksiyon başında hareketsiz duran kamyonet sürücüsünün öldüğü belirlendi.

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki pazar yeri girişinde çöp varillerinin yanında park halinde duran kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öldüğü anlaşıldı

Sağlık ekipleri aracın içerisinde direksiyon başında hareketsiz duran kişinin hayatta olmadığını belirledi.

Polis ekipleri araçta ölü bulunan kişinin vücudunda belirgin herhangi bir şüpheli duruma rastlamazken kimliğinin yapılan inceleme sonrasında Hüyük ilçesinde kömürcülük ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Uyar olduğunu tespit etti.

Otopsi yapılacak

Savcılık incelemesinin ardından cenaze nakil aracına alınan Uyar'ın cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uyar'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)