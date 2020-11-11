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    Konya'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

    Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 08:24
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:27
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    Konya'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

    Konya’nın Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi'nde Recep Aktaş yönetimindeki 34 ER 3136 plakalı kamyon, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 58 yaşındaki Osman Gök'ün kullandığı bisiklete çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve kamyonun altında kalan Gök, yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Sürücü Aktaş da gözaltına alındı.

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