Konya'da kamyonun çarptığı otomobil ters döndü: 5 yaralı
İHA

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde trafik ışığında bekleyen F.K.’nin kullandığı otomobile, arkadan gelen ve durmayan B.Ü.’nün kullandığı kamyon çarptı.

Otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak ters döndü.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 kişi yaralandı

Kazada otomobilde bulunan F.K., F.D., A.E., Y.D. ve G.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)