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Konya'da kan donduran anlar! Çocuk kaçırma girişimi böyle görüntülendi

Konya'da kan donduran anlar! Çocuk kaçırma girişimi böyle görüntülendi Sabah saatlerinde okula gitmek için servis bekleyen iki kız çocuğunun yanına yaklaşan bir şahıs, kaçırma girişiminde bulundu.