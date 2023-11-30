Konya'nın Bosna Sancak Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki kız çocuğu okula gitmek üzere, servis beklemeye başladı.
Sabah okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunun yanına ise o sıralarda beyaz bir araç yaklaştı.
Arabanın kapısını ve bagajı açarak araçtan inen kimliği belirsiz kişi çocuklara, ‘Servis arızalandı beni gönderdiler’ diyerek okula kendisinin götüreceğini söyledi.
Çocuklar annelerine seslenince iş bozuldu...
O sırada pencereden çocukların servise binip binmediğini kontrol eden ebeveynlerini fark etmeyen kimliği belirsiz kişi, çocuklar izin almak için yukarıya seslenince panikledi.
Kimliği belirsiz şahıs araçla servis aracı gelene kadar olay yerinde bekledi görüntüler apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli şahıs servis aracının gelmesiyle saniyeler içerisinde ortadan kayboldu.
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