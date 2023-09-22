Konya'nın Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi, Toptan Sebze ve Meyve Hali'nde Hamza Ergin, çalıştığı halden dışarı çıkan Muammer Eker'in kullandığı kamyonun sağ kapı koluna tutunup, bir ayağını da basamağa koyarak nizamiye kapısına kadar gitmek istedi.
Ancak bu sırada eli kayan Ergin, birkaç adım atıp bu kez aynadan tutunmak isterken düşüp, kamyonun altında kaldı.
Sürücü yoluna devam etti
Durumu fark etmeyen sürücü Eker de bir süre yoluna devam etti.
Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Ekipler, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı
Sürücü Eker, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Ergin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)