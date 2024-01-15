Konya'da kayınpeder damat kavgasında kayınpeder öldü Konya'da kayınpeder ile damat arasında çıkan silahlı kavgada kayınpeder yaşamını yitirirken damadın akrabası yaralandı. Olayla ilgili damat ve başka bir şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Konya'nın Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi'nde tek katlı kerpiç evde yaşayan Rıza Renkliışık ile kızıyla ayrılık aşamasında olan damadı Gürkan G. ve orada bulunanlar arasında kavga çıktı.

Kavgada Renkliışık ve damat Gürkan G.'nin akrabası İbrahim G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı İbrahim G., yakınları tarafından hastaneye götürülürken Renkliışık ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede öldü

Renkliışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından damat Gürkan G. ile Sadık A.'nın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Gürkan G.'nin ilk ifadesinde dini nikahlı eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gittiğini, burada görüşme sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)