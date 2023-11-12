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Konya'da kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

Konya'da kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi Otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi toprağa verildi. Emniyette işlemleri devam eden 19 yaşındaki sürücünün ise kanında alkol ve uyuşturucu tespit edilmedi.