Konya'da kazada çocuğunun ölümünden sorumlu tuttuğu sürücüyü öldürdü

- Konya'nın Karapınar ilçesinde, trafik kazasında ölen çocuğun babası Gökhan Tunç, çocuğun ölümünden sorumlu tuttuğu sürücü Hikmet Guzey'i tabancayla vurarak öldürdü.
- Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
- Şüpheli Tunç kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Konya'nın Karapınar ilçesinde 72 yaşındaki Hikmet Guzey, sabah namazını kılmak üzere bisikletiyle evinden çıktı.
Guzey, Reşadiye Mahallesi'ne geldiğinde karşısına çıkan Gökhan Tunç tarafından tabancayla vuruldu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde, Hikmet Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU ÖĞRENİLDİ
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Gökhan Tunç'un, geçtiğimiz mayıs ayı başında trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki oğlu İsmet Tunç'un ölümünden Hikmet Guzey'i sorumlu tuttuğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Gökhan Tunç, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa süre içinde yakalandı.
CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Hikmet Guzey'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.