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    Konya’da kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

    Balata temizleme spreyi taşıyan kamyonda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, art arda patlamalar meydana geldi.
    • 18.04.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:08
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    Konya’da kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

    Konya’nın Meram ilçesine bağlı Karaman Caddesi’nde, Büsan Organize Sanayi Sitesi'nden Yeni Meram Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine araçların balata temizleme spreyini taşıyan Yunus Emre Bayram yönetimindeki plakalı kamyon, saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

    DHA’nın haberine göre; durumu fark eden sürücü Bayram, kamyonu yolun sağına park ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Art arda patlamalar yaşandı, cadde trafiğe kapandı

    Kasada yüklü spreyler alev aldı, art arda patlamalar meydana geldi. Olay nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

    Konya’da kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı #1

    Kamyon, kullanılamaz hale geldi

    Yangının söndürülmesi ile kamyonun kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Ekipler, yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlattı.

    Konya’da kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı VİDEO

    Konya’da kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı #2

    Konya’da kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı #3

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