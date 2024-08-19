Konya'da kira anlaşmazlığı: Uzman çavuş, ev sahibi ile oğlunu öldürdü Akşehir'de kira anlaşmazlığı nedeniyle mobilyacılık yapan ev sahibi Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar'ı tabancayla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Emre K. gözaltına alındı.

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DHA

Son dönemde artış yaşanan kira fiyatları yüzünden mal sahibi ve kiracılar arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor.

Bu kapsamda Konya'da yaşanan anlaşmazlıkta kan aktı.

Akşehir Cezaevi’nde görevli Jandarma Uzman Çavuş Emre K., kira anlaşmazlığı yaşadığı ev sahibi Necati Çınar'ın iş yerine gitti.

TARTIŞMA ÇIKINCA ATEŞ AÇTI

Burada çıkan tartışmanın ardından Emre K., tabancayla Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar'a ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken, Emre K. ise kaçtı.

BABA-OĞUL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Emre K. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)