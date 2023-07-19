Konya’da kızını öldüren anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 3 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayarak öldüren, ardından da kendi boğazını bıçakla kesip yaralayan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DHA

Henüz 3 yaşındayken anne şiddetiyle karşılaştı…

25 Mart günü Konya’nın Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde 3 çocuğuyla yaşayan anne Sevda K., önce kızı Sema Nur'un ardından da kendi boğazını bıçakla kesti.

Minik Sema Nur yaşamını yitirdi

Minik Sema Nur hayatını kaybederken, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Sevda K., burada yapılan tetkikler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Eşini öldür, intihar et'

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sevda K. hakkında iddianame hazırlandı.

Sevda K.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, ocak ayından bu yana yoğun psikolojik tedavi gördüğünü, zaman zaman 'eşini öldür, intihar et' sesleri duyduğunu söylediği aktarıldı.

Sadece bıçağı aldığını hatırlıyor

Kadının olay günü ise eşiyle kahve içtikten sonra mutfağa gittiğini, orada ne yaptığını hatırlamadığını, sadece bıçağı mutfaktan aldığını hatırladığını, kızının boğazını kestiğini hatırlamadığını, kendine geldiğinde kızı Sema'nın kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü, olayı neden yaptığını bilmediği için pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Bıçağı yastığın altına gizledi

Ayrıca iddianamede, Sevda K.'nin kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi.

Sevda K. de ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi.

'Suçunun sonuçlarını biliyordu'

İddianamede Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporda, Sevda K.'nin üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Sevda K. hakkında 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

İddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.