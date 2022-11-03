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    Konya'da kocasını öldüren Fatma Koç, çocuklarıyla yeni bir sayfa açtı

    Duvarda gördüğü böcek nedeniyle çocuklarıyla birlikte alkollü eşinden şiddet gören eşini öldüren 52 yaşındaki Fatma Koç, geçtiğimiz günlerde beraat etti. Koç, "Evimde, çocuklarımın yanındayım" dedi.
    • 03.11.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 14:28
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    Konya'da kocasını öldüren Fatma Koç, çocuklarıyla yeni bir sayfa açtı

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadına şiddet olayının bir örneği yaşanmıştı.

    4 Ocak'ta gerçekleşen olayda, eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövdü.

    Bunun üzerine 3 çocuk annesi Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü.

    Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç, tutuklanmıştı.

    Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan genç kadın, 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

    Beraat etti

    Eylemi, "meşru müdafaa" sayılarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilen Koç, şimdilerde çocuklarıyla yeni bir hayata başlamaya hazırlanıyor.

    AA'nın aktarımına göre; Fatma Koç, çocuklarının yanında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

    Konya da kocasını öldüren Fatma Koç, çocuklarıyla yeni bir sayfa açtı #1

    "Türk adaletine ve avukatıma güveniyordum"

    Olayı isteyerek gerçekleştirmediğini aktaran Koç, "Mahkeme heyetine çok üzgün olduğumu, evlatlarımın yanında olmak istediğimi belirtmiştim. Türk adaletine ve avukatıma güveniyordum. Onların sayesinde çıktım. Evimde ve çocuklarımın yanındayım." dedi.

    Konya'da kocasını öldüren Fatma Koç, çocuklarıyla yeni bir sayfa açtı VİDEO

    "Böyle olaylar herkesin başına gelebilir"

    Bundan sonraki yaşantısını çocuklarıyla geçireceğini belirten Koç, "Artık çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Okuyup, iş sahibi olacaklar. Artık onlara hem annelik hem babalık yapacağım. Böyle olaylar herkesin başına gelebilir. Bir anne olarak, hiç kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem." ifadesini kullandı.

    "Sürekli çocuklarını düşünen bir anne"

    Koç'un avukatı Şefika Doğan ise müvekkilinin duruşmanın ilk celsesinde tahliye edildiğini hatırlatarak, "Fatma Hanım, çocuklarıyla istemediği bu olayın içinde kendisini buldu. Sürekli çocuklarını düşünen bir anne. Verilebilecek en adaletli karar verildi, çıkan kararı sevinçle karşıladım." diye konuştu.

    Konya da kocasını öldüren Fatma Koç, çocuklarıyla yeni bir sayfa açtı #2

    Konya da kocasını öldüren Fatma Koç, çocuklarıyla yeni bir sayfa açtı #3


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