11 yaşındaki kız çocuğu ile yanındaki 3 buçuk yaşındaki kardeşini gözüne kestiren kadın, kola aldırma bahanesi ile küçük kız çocuğunu kaçırdı. Çocuğun kaçırılma anı, kameraya yansıdı.

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Şemsi Tebrizi Mahallesi’nde, 16 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında bakkala gitmek için 3 buçuk yaşındaki Arina Fatah ile evden çıkan 11 yaşındaki Lamya Aso Rifaat, apartmanın girişinde oturan yüzü kapalı bir kadın tarafından çağrıldı.

Kadın, Lamya Aso Rifaat’tan kola almasını, kardeşini yanında bırakmasını istedi.

İHA’nın haberine göre; Lamya Aso Rifaat bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine kadın, küçük çocuğun elinden tutarak kendilerinin de bakkala doğru geleceklerini, ablasının önden gitmesini söyledi.

Parayı alarak bakkala giden Lamya Aso Rifaat, kola ne kardeşini ne kadını bulabildi. Lamya Aso Rifaat, evine giderek durumu annesine ve babasına bildirdi.

Kaçırma anlar kameraya yansıdı

Apartmanda bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen baba Aso Rafhat Fatah, 3 buçuk yaşındaki kızının kaçırıldığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nden polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir kadının apartman önünde beklediği ve iki kardeşin apartmandan çıktığı sırada kendilerini durdurarak para verdiği ve bu sırada küçük kızı götürdüğünü belirledi.

Konya'da, kola aldırma bahanesi ile çocuk kaçıran kadın kamerada ViDEO

300 bin lira fidye istendi

Polis özel ekip oluşturarak araştırmalarını derinleştirip, çalışmaya başladı. Kaçırılma olayından 1 gün sonra çocuğu kaçırılan babayı arayan bir şüpheli, kendilerinin Hatay tarafında olduğunu ve 300 bin lira parayı vermemesi durumunda çocuğunu satacaklarını söyleyerek telefonu kapattı.

Bu telefondan 1 gün sonra tekrar baba Aso Rafhat Fatah’ı arayan şahıslar parayı isterken, baba o kadar parası olmadığını 110 bin lira verebileceğini söyledi. Şüpheli şahıslar teklifi kabul ederken, aracı bir kişinin parayı almak için kendilerine geleceğini söyledi.

Fidyeyi almaya geldi, suçüstü yakalandı

Baba Aso Rafhat Fatah aracıya parayı verdiği sırada şüpheli olan erkek şüpheli A.R., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahıs, çocuğu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sakladıklarını itiraf etti.

4 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Polis ekipleri çocuğu almak için belirlenen adrese baskın yaparken, 3 buçuk yaşındaki Arina Fatah bulundu. Evde bulunan Suriye uyruklu şüpheliler A.R., Y.R. ve F.R. gözaltına alınarak Konya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Arina Fatah da ailesine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Ben bir hata yaptım ama bir daha yapmayacağım”

Lamya Aso Rifaat, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kadın bize 10 lira verdi, gidip bakkala kola alın, kardeşin bende dursun dedi. Ben de bu duruma karşı çıkarak kardeşimin elini tuttum. Elimi çekerek sen koşarak git, biz de kardeşinle peşinden geliyoruz dedi. Ben de bakkala gittim onlar arkamdan geliyorlardı. Bakkala girdim çıktım onlar yoktu. Eve geldim anneme söyledim, daha sonra babama haber verdim. Kardeşim bulunduktan sonra çok mutlu oldum. İnsanın kardeşi kaybolunca yalnızlık hisseder, bulunmasına çok sevindim. Polis abilerime de çok teşekkür ederim. Babam ve onlar sayesinde kardeşimi bulduk. Başka kimseler kardeşlerini hiç kimseye bırakmasınlar. Bizim gibi hatalar yapmasınlar, ben bir hata yaptım ama bir daha yapmayacağım.”

“Çocuğumu çaldı”

Baba Aso Rafhat Fatah da şu açıklamalarda bulundu :

“Benim burada iş yerim var, esnafım. Benim iki kız çocuğum bakkala gidelim diye evden çıktıkları sırada bir kadın benim kızıma 10 lira vererek bakkaldan bana bir kola al kardeşin yanımda dursun diye kandırmış. Daha sonra kızım gidince çocuğumu çaldı. Kızım bana gelerek baba böyle bir şey oldu diye anlattı. Ben de apartmanda bulunan kameranın görüntüsüne baktım ve olayı fark ettik. Daha sonra Konya emniyetini arayarak ihbarda bulundum. Allah razı olsun hemen ilgilendiler. Beni dinlediler, kameraları tek tek incelediler ve bu görüntüleri aldılar.

“Söylediği yer Hatay hudut bölgesiydi”

Olay sonrası birinci gün hiç arayan olmadı. İkinci günde beni aradılar 300 bin lira istediler, daha sonra 250 bin lira istediler benimle bu şekilde pazarlık yaptılar. Söylediği yer Hatay hudut bölgesiydi. Eğer çocuk için parayı vermezseniz, çocuğu o taraftan bir yere satarız dediler. Tabii bu olaylardan polislerin haberi vardı hepsinden Allah razı olsun. Pazarlık yaparak bu fiyatı 110 bin liraya kadar düşürdük. Bu çeteye Konya’da da aracı olan birisi var. Paranın tamam olduğunu söyledim. Buradaki aracıyı aradım gel para hazır diye. Polisle birlikte aracıya parayı verdik bu şüpheli yakalandı, ardından diğer grup da yakalandı.”

Ailenin avukatı Hasan Yılmaz da, şüphelilerin Konya Emniyetinin çalışmaları sonucu Manisa Alaşehir’de yakalandığını anlatarak, " Konya’ya getirilen şahıslar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 12 yıldır aile Konya’da yaşıyor, çevresinde tanınan bir aile ve çocukları da tanınıyor. Böyle bir durumun yaşanmaması için biz tanımadıkları kişilerden uzak durmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.