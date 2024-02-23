Konya'da komşusunun 12 yaşındaki kızını istismar eden adama iyi hal indirimi uygulandı Komşusunun 12 yaşındaki epilepsi hastası kızına cinsel istismarda bulunan adama, çıkarıldığı mahkemece iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.

DHA

Konya'da komşusunun kızına cinsel tacizde bulunan adam hakkında istenen ceza belli oldu.

H.A., geçen yıl haziran ayında epilepsi hastası kızı 12 yaşındaki A.A. ve sık sık görüştükleri komşuları ile birlikte annesinin evine gitti.

İstismar ederken yakaladı

2 komşu aile, burada vakit geçirirken bir süre sonra mutfağa giden H.A., komşusu 55 yaşındaki Cengiz K.'nin kızı A.A.'yı dudağından öperken gördü.

H.A., gördükleri karşısında şoka uğrarken duruma tepki gösterip, kızıyla birlikte evine döndü.

Tutuklandı

Kızı ile konuşan ve Cengiz K.'nin çocuğuna yönelik cinsel tacizlerde bulunduğunu öğrenen H.A., polise gidip, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınıp, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cengiz K., tutuklandı.

Küçük kızın ifadesi alındı

Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan A.A., annesi ile babası işe gittiğinde komşuları N.K.'ye bırakıldığını söyledi.

A.A., N.K.'nin eşi Cengiz K.'nin zaman zaman kendisini öptüğünü, okşadığını, ısırdığını, cinsel bölgelerine dokunduğunu, cep telefonundan müstehcen görüntüler izlettiğini ve yaptıklarını anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi.

İddianameden

Cengiz K. hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede, "A.A.'nın ifadeleri üzerine adli tıp uzmanınca yapılan incelemede mağdurun vücudunda morarmalar bulunduğu, mağdurun kıyafetlerinden alınan örneklerde şüpheli Cengiz K.'den alınan kan örnekleri karşılaştırıldığında kıyafetlerde şüpheliye ait DNA izleri tespit edildiği, şüphelinin cinsel istismar eyleminin adli tıp ve kriminal raporu tarafından doğrulandığı, şüphelinin 'nitelikli cinsel istismar' suçundan yargılanması talep olunur.” denildi.

Tutuklu yargılanan Cengiz K., karar duruşmasında hakkındaki iddiaları reddedip, beraatini istedi.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, Cengiz K.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Suçun 'cebir ve tehdit' ile birden fazla kez işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 30 yıla yükseltti, ardından sanığın geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki etkisi göz önüne alınarak 'iyi hal' indirimi uyguladı.

Böylece Cengiz K., 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

"Çocuklarının yanında olsunlar, utanmasınlar"

DHA'ya konuşan anne H.A., "Eşim ve ben çalışıyorum. Cengiz K.'nin eşi N.K., benim hem arkadaşım hem de komşum. Kızım epilepsi hastası olduğu için zaman zaman bakmaları için N.K.'nin evine bırakıyordum. Çocuğum 1 yıldır yaşadığı kötü olayın etkisinde. Hepimiz bunun etkisindeyiz. Çok ağır bir durum. Tek söylemek istediğim; anne ve babalar bu tür durumlarda sessiz kalmasın. Çocuklarının yanında olsunlar. Utanmasınlar. Utanacak biri varsa o da bu suçu işleyenlerdir. Bu insanların cezasız kalmamaları için gerekli hukuki mücadeleyi versinler. Çocuğum çok özgüvenli olmasına rağmen, karşı taraf çok korkutmuş. Annesi olarak karşıma aldım bana anlatmasını istedim." dedi.

"İndirim nedeniyle istinaf mahkemesine başvuracağız"

Avukat Şefika Doğan ise "3'üncü celsede sanığa 25 yıl hapis cezası verildi. Bu noktada cezaların caydırıcı olması önemli. Bazı artırım nedenlerinin uygulanmaması ve indirime gidilmesi nedeniyle istinaf mahkemesine başvuracağız. Dosyayla ilgili takibimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)