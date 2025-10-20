Konya'da kontrol sırasında cebinden yavru piton çıktı: Para cezası kesildi

- Konya'da rutin kontrolde bir kişinin cebinden yavru piton çıktı.
- Yılan, veteriner hekimlere teslim edildi.
- Şahsa idari para cezası uygulandı.
Konya'da emniyet güçleri, rutin asayiş kontrol uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında ekiplerin şüphelendiği bir şahıs, durdurularak üst araması yapıldı.
CEBİNDEN PİTON ÇIKTI
Aramada, şahsın cebinden yavru piton çıktı.
Yılan ekipler tarafından el konularak, veteriner hekimlere teslim edildi.
Şahsa ise emniyet güçleri tarafından idari para cezası uygulandı.
"DOĞAYA BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasının yasak olduğu belirtilerek şu sözler kullanıldı:
Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı ve durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı.
Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım.