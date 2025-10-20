Konya'da kontrol sırasında cebinden yavru piton çıktı: Para cezası kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'da emniyet güçleri, rutin asayiş kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekiplerin şüphelendiği bir şahıs, durdurularak üst araması yapıldı.

CEBİNDEN PİTON ÇIKTI

Aramada, şahsın cebinden yavru piton çıktı.

Yılan ekipler tarafından el konularak, veteriner hekimlere teslim edildi.

Şahsa ise emniyet güçleri tarafından idari para cezası uygulandı.

"DOĞAYA BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasının yasak olduğu belirtilerek şu sözler kullanıldı: