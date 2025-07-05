Konya'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü

Konya'nın Karapınar-Konya kara yolu Merdivenli mevkii yakınlarında, seyir halinde olan Uğur K. idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde araçta yolcu olarak bulunan Gülizar Keçel'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü ve diğer yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.