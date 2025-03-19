Başıboş köpek sorunu, ülke genelinde can kayıplarına ve yaralanmalara sebep olmaya devam ediyor...
Sahipsiz köpek saldırıları, bir kez daha can yaktı.
Bu kez de olayın adresi Konya.
6 KÖPEK KOVALAMAYA BAŞLADI
Konya'da Mithat Cengiz, işten bisikletine binerek yola çıktı.
Bu sırada 6 sahipsiz köpek, Cengiz'i kovalamaya başladı.
KÖPEK SALDIRISINDAN SON ANDA KURTULDU
Bisikleti ile kaçmaya çalışan Cengiz, dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Cengiz, çevredekiler sayesinde köpeklerin saldırısında kurtuldu.
"ŞU AN GÜÇLÜKLE KONUŞUYORUM"
Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz, tedavisi sonrası taburcu oldu.
Yaşadıklarını anlatan Cengiz, şu sözleri kullandı:
Sabaha karşı işten geliyordum. Çocuklara simit aldım. Yavaş yavaş eve doğru geliyordum. 6-7 köpek saldırdı. Bisikletle giderken ayağımla tekme sallayıp, kurtulmak istedim. O sırada dengemi kaybedip, düştüm.
Daha sonrasını çok hatırlamıyorum. Yoldan geçenler, yardım edip 112 Acil Çağrı Servisi'ni aramışlar. Hastaneye kaldırıldım, aileme haber vermişler. Kaşımda ve üst dudağımda dikiş var. Şu an güçlükle konuşuyorum.
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