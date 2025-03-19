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DHA

Başıboş köpek sorunu, ülke genelinde can kayıplarına ve yaralanmalara sebep olmaya devam ediyor...

Sahipsiz köpek saldırıları, bir kez daha can yaktı.

Bu kez de olayın adresi Konya.

6 KÖPEK KOVALAMAYA BAŞLADI

Konya'da Mithat Cengiz, işten bisikletine binerek yola çıktı.

Bu sırada 6 sahipsiz köpek, Cengiz'i kovalamaya başladı.

KÖPEK SALDIRISINDAN SON ANDA KURTULDU

Bisikleti ile kaçmaya çalışan Cengiz, dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Cengiz, çevredekiler sayesinde köpeklerin saldırısında kurtuldu.

"ŞU AN GÜÇLÜKLE KONUŞUYORUM"

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz, tedavisi sonrası taburcu oldu.

Yaşadıklarını anlatan Cengiz, şu sözleri kullandı: