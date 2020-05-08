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    Konya'da köpeklerin boğuşması 2 kişinin canına mal oldu

    Çumra ilçesinde iki komşu arasında "köpeklerinin dövüşmesi" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü, iki kişi yaralandı.
    • AA
    • 08.05.2020 - 13:26
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    Konya'da köpeklerin boğuşması 2 kişinin canına mal oldu

    Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda ikamet eden Mehmet Z'ye (54) ait çoban köpeği, komşu Erol F.'nin (58) köpeğiyle boğuşmaya başladı.

    Köpekleri ayırmak isteyen Erol F.'nin oğlu Furkan F. (24), av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

    BABA OLAY YERİNDE, OĞLU HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN ÖLDÜ

    Köpeğini oğlu Mehmet Z. (18) ile almaya gelen Mehmet Z., Furkan F. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Erol F., bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Furkan F. ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

    DİĞERLERİNİN HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Kavgada yaralanan Mehmet Z. ile oğlu Mehmet Z.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, Çumra Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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