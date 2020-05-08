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Konya'da köpeklerin boğuşması 2 kişinin canına mal oldu

Konya'da köpeklerin boğuşması 2 kişinin canına mal oldu

Çumra ilçesinde iki komşu arasında "köpeklerinin dövüşmesi" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü, iki kişi yaralandı.