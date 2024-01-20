Konya'da korkunç kaza! Başına levha çarpan tır sürücüsü öldü... Kaldırıma park edilirken tırın çarparak devirdiği tabelanın başına çarpması sonucu ağır yaralanan tır sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

Konya'da korkunç bir olay yaşandı.

Konya’dan Afyonkarahisar istikametine 42 FC 440 plakalı çekici ile seyir halinde olan sürücü Doğan Acar (61), ihtiyaç için kontrol noktası karşısında aracını sağa çekerek durdu ve aşağıya indi.

Tabela vidası başına isabet etti

Doğan Acar yol kenarında ihtiyaç giderdiği sırada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa D. (51), direksiyona geçerek çekiciyi kenara kaldırım üzerine almak istedi.

M.D. manevra yaparken çekici kaldırımda bulunan tabelaya çarptı. Devrilen tabelanın vidası ise Doğan Acar'ın başına geldi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Acar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğan Acar, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Mustafa D. gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)