Konya'da kuzenini taciz ettiği iddia edilen kişiyi polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü

- Enes K., kuzeni R.N.K.'yı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Serdar B.'yi polis merkezinde bıçakladı.
- Serdar B., hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
- Enes K. ve babası Seyfettin K. gözaltına alındı.
Taciz iddiasında kan aktı...
Konya'nın Meram ilçesinde, saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
POLİS MERKEZİNDE SIRTINDAN BIÇAKLADI
Durumu öğrenen R.N.K.'nın amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., şüphelinin gözaltında olduğu polis merkezine gitti.
Enes K., polis merkezinde karşılaştığı şüpheli Serdar B.'yi sırtından bıçakladı.
BIÇAKLANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
Bıçaklanarak kanlar içinde kalan Serdar B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Serdar B., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Enes K. ve babası Seyfettin K. gözaltına alındı.