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Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kadınhanı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis yaşanan kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlattı.