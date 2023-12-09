Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Konya'nın Kadınhanı ilçesi çıkışında Ali Rıza Biner’in kullandığı minibüs, İdris Çakmak idaresindeki otomobille kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yan yatan otomobilde sıkışan sürücü İdris Çakmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan diğer sürücü Ali Rıza Biner ise ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çakmak’ın cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış