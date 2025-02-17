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Konya Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu

Konya Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu Konya'da dekan yardımcısını vuran bir kişinin daha sonra ise kendisini yaraladığı öğrenildi. Dekan yardımıcısı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili ekiplerin de incelemesi sürüyor.