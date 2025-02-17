Haber Merkezi
Konya'da korkunç bir olay meydana geldi.
Konya'nın merkez Selçuklu İlçesindeki Selçuk Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yürekler ağza geldi.
DEKAN YARDIMCISI VURULDU
Bir kişi, Dekan yardımcısı Müjdat Yeşildal'ı silahla vurduktan sonra kendisini de yaraladı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
YARALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Zeki Dursun'un haberine göre; kısa sürede polis ekipleri adrese gelirken, yaralı dekan yardımcısı güvenlik aracıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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