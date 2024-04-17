Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

AA
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde Bülent Hafalır idaresindeki otomobil, Tuzlukçu-Akşehir kara yolu Pazarkaya Mahallesi yakınlarında, İ.T. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık görevlileri, sürücü Hafalır ile araçtaki Hasan Yolcu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralanan kamyonet sürücüsü İ.T. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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