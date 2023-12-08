Konya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Konya'da emanet aldığı otomobille seyir halinde olan sürücü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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İHA

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde iş yerinden emanet aldığı otomobille seyir halinde olan Eyüp E., henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonrası yaralandı.

Sürücü Eyüp E., sokak üzerinde aracı bırakarak boş araziye kaçtı.

Bu sırada şahıs veya şahıslar tarafından tekrar ateş açılması sonrası sokak üzerinde bulunan araçlara da kurşun isabet etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Eyüp E.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Eyüp E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli veya şüpheliler aranıyor

Polis ekipleri, Eyüp E.'nin kullandığı araç üzerindeki incelemelerinin ardından olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda yaralanan Eyüp E.'nin borcunun olduğu kişinin arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğramış olabileceği şeklinde bilgi verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)