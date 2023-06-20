Konya'da otomobille çarpışan servis minibüsü şarampole devrildi: 12 yaralı Konya'da işçileri taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

AA

Konya'nın Beyşehir ilçesi Seydişehir karayolunun 4. kilometresi Çiçekler Mahallesi yol ayrımında Yücel Y.'nin kullandığı işçi servisi minibüsü ile Güler Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada şarampole devrilen işçi servisinin sürücüsü ile araçta bulunan M.K., B.G., M.E., S.H., F.B., S.Ç., K.B. ile otomobil sürücüsü ve bu araçta bulunan S.Ö., K.Ö.S., N.Ö.S. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyormuş

Kazaya karışan işçi servisinin Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir silah fabrikasında çalışan işçileri mesai dönüşü ilçe merkezine taşıdığı, kazanın bu esnada yaşandığı öğrenildi.